Hobbyfotografe Annemie stelt tentoon voor 40ste verjaardag (2 jaar na datum). “Ook portretten van 5 BV’s”

Portretfotografie is haar lang leven, en ook zowat haar enige optie. Annemie Dhaene is reumapatiënte, en kan heel vaak niet uit de voeten. “Huwelijksfeesten en zo, daar word ik wel voor gevraagd, maar dat is voor mij onmogelijk. Het zou ook gewoon veel te vermoeiend zijn, zo’n hele dag in actie. Dus specialiseer ik mij in portretfotografie. En dat doe ik echt wel graag. Ik doe het trouwens gratis.”