HLN ONDERZOEK. Thuis auto opladen met eigen laadpaal? Regels verschillen gemeente tot gemeente: van GAS-boete tot een verplichte ‘dikke kabelmat’

49 procent van de huizen in Vlaanderen is een gesloten bebouwing of een appartement. Daar een laadpaal plaatsen is niet evident, want de laadkabel over het voetpad naar je auto leggen is in principe verboden. Hier en daar is er wat een creativiteit, maar vooral de wildgroei aan lokale interpretaties valt op. Dat blijkt uit een exclusieve rondvraag van HLN in alle Vlaamse gemeenten. Wil u alles weten over laadpalen in uw gemeente? Lees het op uw gemeentepagina.