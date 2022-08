Hipper dan hip: Gents woonzorgcentrum lanceert eigen podcast

Wie Het Heiveld al kent, weet dat het geen gewoon woonzorgcentrum is. Een aantal jaar geleden haalden ze al een zorgvarken in huis, Gust, dat overdag tussen de bewoners loopt en ’s avonds in de tuin slaapt. Deze zomer kwamen ze met hun eigen honing naar buiten, met dank aan de 87-jarige Andre. Nu lanceren de bewoners ook hun eigen podcast: De ‘Potkast’.

Om de twee weken gaat een medewerker van het stedelijk woonzorgcentrum op pad met een kast op wielen – vandaar de naam van de podcast – om een bewoner, een collega, een vrijwilliger of een mantelzorger te interviewen. Op de kast staat een pot met gespreksonderwerpen in – gaande van liefde, zorg, ouderdom, seksualiteit, het leven in gemeenschap tot eenzaamheid – waar de interviewee in kan grabbelen.

Zo, op een ludieke en ongedwongen manier, krijgen de luisteraars een beeld van het leven in een woonzorgcentrum. Tegelijk geeft de podcast de bewoners een stem. “Letterlijk en figuurlijk”, zegt een trotse Rudy Coddens, schepen van Seniorenbeleid. “Er wordt tijd gemaakt voor innemende gesprekken én we dragen bij tot een beter begrip van wat reilt en zeilt in een woonzorgcentrum.” Door ook medewerkers aan het woord te laten, hoopt Het Heiveld ook nog om jonge mensen te motiveren om te kiezen voor een job in de ouderenzorg.

De podcast is te beluisteren via Spotify en de website van het woonzorgcentrum.

Volledig scherm Rudi Coddens inspecteert de Potkast. © Stad Gent

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.