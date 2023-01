Hippe buurtwinkel geopend in rand van Gent: “Dagverse maaltijden, maar ook kookboeken en droge voeding”

GentMariakerke is plots een heel stuk hipper geworden. Aan de oprit van de R4 is een nieuwe, gezellige buurtwinkel geopend: Spijs. Je kan er terecht voor dagverse bereide maaltijden, kaas, charcuterie, brood, olijfolie, droogbloemen, kaarsen en zoveel meer. “In deze buurt is er zo goed als niets, terwijl er wel veel passage is”, klinkt het bij de zaakvoerders.

Ben je Bourgondisch ingesteld? Dan is een bezoek aan Spijs – in de Speistraat, vandaar de naam – een droom die uitkomt. In de koeltoog in het midden van de winkel liggen zeven soorten bereide maaltijden: hete bliksem, hachis parmentier, lasagne met zalm, Oosters gelakt buikspek, noedels met rode curry, Noordzeetong met witte wijnsaus en pomme duchesse, en ravioli van fazant. “We zorgen altijd voor een kindvriendelijke, een comfy, een wereldse, een vegetarische en een fancy maaltijd”, legt medezaakvoerder Tim Nowé uit.

De gerechten in de centrale koeltoog veranderen om de zoveel weken, de rest van het aanbod is het hele jaar door te verkrijgen. “Je kan hier terecht voor alles van aperitief tot dessert. Alles om een lekker diner samen te stellen.” In de grote frigo achteraan vind je dips, tapenade, hummus, rillette, soep, carpaccio, tarte tatin van witloof, vol-au-vent, varkenswangen, kroketten, ragu, ‘boulettes saison’, chocomousse met gekarameliseerde hazelnoot en meer. Tot babyvoeding toe. Aan de kassa liggen kaas, charcuterie, brood en salades.

Broodnodig

Er is ook een hoek met droge voeding waar je wijn, bier, koffie, gin, koekjes, confituur, kruiden, pasta, olijfolie, mosterd en ander lekkers kan kopen. Naast een hoek met toffe spullen zoals kaartjes, kookboeken, droogbloemen, thee, kaarsen en keramiek. “Voor als je naar een etentje gaat, maar nog een cadeautje zoekt”, glundert Tim. Alle droge voeding en spullen komen van kleine, vooral lokale leveranciers. De verse maaltijden bereiden Tim en zijn team ter plekke, achteraan de winkel.

In de keuken van SIR catering – gerund door Tim, Thomas Depraetere en Thijs Beddeleem – dat in 2020 werd uitgeroepen tot beste cateraar van het land door Gault & Millau. Hiervoor zat de keuken in Drongen, maar een jaar geleden verhuisde de cateraar naar Mariakerke. “Doordat we een vrije ruimte hadden vooraan, stelde Thijs voor om een foodshop te openen”, zegt Tim. “In deze regio is er zo goed als niets, enkele een supermarkt. Geen kleine traiteurs of buurtwinkels, terwijl er wel veel passage is.”

Parkeren met de fiets of met de auto kan vlak voor de deur. Onze aanrader: spring regelmatig eens binnen. Het aanbod zal nog verder verruimen. Vanaf februari komt er ook een webshop, zodat je online kan bestellen en gewoon maar moet afhalen. Leveringen binnen een bepaalde straal zullen ook mogelijk zijn.

Spijs, Speistraat 43, 9000 Gent. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 19.30 uur. Op zaterdag tot 16 uur.

