Hinder door staking. Kwart personeel Ivago staakt, alle recyclageparken dicht, 61% van personeel De Lijn werkt wél

Er is niet opmerkelijk meer hinder op de baan dan op andere (regen)dagen in Gent. Uiteraard zijn er wel de standaard-vertragingen door de wegenwerken, maar er zijn geen stakingspiketten die ergens de wegen blokkeren. Ook De Lijn doet z’n best. “In Gent is 61% van de chauffeurs wel aan de slag", zegt Karen Van Der Sijpe van De Lijn. “Dat is meer dan het Vlaams gemiddelde van 57%. Welke trams en bussen wél rijden, kunnen de reizigers zien in onze app en op de routeplanner.”

Ook de werking van afvalintercommunale IVAGO is verstoort. “25% van ons personeel staakt", zegt Sandra Deneef. “Daardoor is de papier- en glasophaling aan huis sterk verstoord. Wat vanavond niet is opgehaald, proberen we morgen - zaterdag dus - in te halen. Ook onze afdeling openbare reiniging is sterk verstoord. We trachten wel om alle korven te ledigen. Alle recyclageparken zijn gesloten.”