Hildegarde vecht nieuw kotenproject in Holstraat aan: “Zelfs de studenten willen geen nieuwe luxeprojecten meer”

GENTAan een oude slagerij in de Holstraat staat de betonmolen al klaar: de kamers die er sociaal verhuurd werden, zijn nu leeg. Nieuwe bestemming: 52 vernieuwde studentenwoningen. Het zoveelste project in de nauwe straatjes in het centrum. Hildegarde Desimpelaere brengt het project naar de gemeenteraad. “We hadden op een mum van tijd 1.500 handtekeningen”.

“We hebben momenteel echt nog een buurtgevoel”, steekt Hildegarde Desimpelaere (59) van wal. Ze woont al jaren in de wijk tussen stadscentrum en Coupure. “Maar al zeker drie gezinnen staan op verhuizen. Keer op keer springen projectontwikkelaars op die eigendommen. De middenklasse wordt verjaagd, er komen luxueuze studentenwoningen in de plaats en voor sociale huurders is er al helemaal geen ruimte meer.” Samen met enkele andere bewoners start ze een petitie tegen de aankomende herbestemming in de panden op de Holstraat. “Maar het gaat om veel meer dan dat.”

Luxeflats voor studenten

De panden op de Holstraat zijn vergund als ‘kamers’. “Of dat specifiek studentenkamers zijn, is niet duideiljk. Maar er wordt ook een uitbreiding voorzien. Van een dertigtal woningen naar 52. Het is de bedoeling dat er luxueuze studentenflats komen”, legt Desimpelaere uit. “Eerder kwam er al een gelijkaardig project in de aanliggende Wellingstraat”. Resultaat: een mobiliteitscluster, meer druk op de woningprijzen in de omgeving en ook overlast. “Als je om zes uur op moet en er wordt gefeest tot 6 uur ‘s ochtends, dan mag je nog wat gewoon zijn, dat is storend”.

Volledig scherm In het pand waren oorspronkelijk een dertigtal kamers, vooral in de sociale verhuur. © svwg

Op maandag geven de actievoerders daarom een petitie af aan de stad Gent. Wie meer dan 1.000 handtekeningen verzamelt, kan namelijk zelf een onderwerp laten bespreken op de gemeenteraad. “We hebben het gevoel dat er in Gent geen plan is. Er staan 13.000 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning, maar hier komen quasi-onbetaalbare studentenwoningen. Met een richtprijs van 500 tot 600 euro per kamer of flat zijn ook studenten zelf geen fan van dit soort megacomplexen”. Volgens Desimpelaere zijn de smalle straatjes van de binnenstad ook niet voorzien zo’n bevolkingsdichtheid. “Dat kan alleen maar voor spanningen zorgen”.

Mix

Het argument van de actievoerders heeft dus verschillende takken: enerzijds strijden ze voor een betere mix tussen betaalbare woningen in het centrum, studenten en sociale woningen. “We begrijpen absoluut dat er ook een tekort is aan studentenkamers. Maar nu is er geen plan en dus worden de gewone mensen uit de stad verdreven. Tegelijk komen er geen betaalbare studentenwoningen omdat alles uitbesteed wordt. We roepen dus ook de instellingen voor hoger onderwijs op om te durven denken. Zijn er geen andere plaatsen waar er betaalbare koten kunnen worden gezet?”

Dat door de petitie het debat opnieuw geopend wordt, is al een eerste stap. Maar Desimpelaere weet ook dat de kans op grote veranderingen in het plan, eerder klein is. “Het kabinet Watteeuw antwoordde me dat ‘De Gentenaars geen inmenging van de overheid op de private woonmarkt willen’. Met deze huizenprijzen wil ik daar aan twijfelen. Maar als we niets doen, kan ik binnen tien jaar geen ei meer gaan vragen aan mijn buren, omdat die er niet meer zijn. We zetten dus door.”