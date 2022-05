Hilaire (80) schenkt zijn azalea’s na zijn twaalfde en laatste Floraliën-deelname aan de Koninklijke Serres. “Maar de witte hou ik zelf, voor het geval ze mij in 2026 toch nog eens vragen…”

Hilaire Van Damme komt uit een ‘bloemenfamilie’. Zijn grootouders kweekten begonia’s en later azalea’s, zijn ouders deden dat ook, en hij nam hun zaak over in 1964. Geen van zijn vier kinderen wilde echter ‘in de planten’ stappen, en dus heeft Hilaire zijn zaak in 1997 verkocht. “Gelukkig maar, want de tijden zijn veranderd”, zegt hij. “In ‘mijnen tijd’ heb ik gewerkt, hard gewerkt. Maar het was het waard, en ik verdiende er goed mijn boterham mee. Wij moesten nog handmatig azalea’s enten, sneetjes maken in planten en daar een nieuwe plant in plakken, als het ware, en die dan wekenlang onder plastic houden zodat ze aan elkaar zouden groeien. Snoeien, bemesten, insnijden, beschermen tegen de vrieskou, ik deed dat allemaal zelf. Vandaag is alles geautomatiseerd. De bloemisten vandaag, die doen meer aan chemie en biologie dan aan bloemisterij. In het begin had ik 20.000 azalea’s, en ik verdiende daar mijn centen mee. Op het einde had ik er 100.000, en het lukte nog nauwelijks.”