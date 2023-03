Hij werkte als arbeider bij Volvo Cars, nu leidt Robin Tonniau (37) PVDA naar de federale verkiezingen: “In de fabriek heb ik een dik vel gekweekt”

MIJN STAD. Isolde Van Nieuwenhuy­ze (44) van De Frietketel: “Ik voel me geen veertiger tussen al dat jong volk”

“Burgers en snacks kan ik uitbesteden, maar ik zal zélf altijd achter het frietvet staan”, dat perfectionisme een mes is dat langs twee kanten snijdt, weet Isolde Van Nieuwenhuyze (44) als geen ander. “Een slechte recensie? Daar lig ik ‘s nachts van wakker.” Sinds 2018 staat ze aan het roer van de Frietketel, Gents meest geprezen frituur. Een gesprek over de treurwilgen aan de Lievekaai, de liefde voor haar klanten en frieten bakken in een oud herenhuis.