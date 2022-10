Hij vermoordde zijn vrouw en begon zonder blozen een nieuwe relatie met Veerle (45), die hetzelfde lot te wachten stond: Hoe apotheker Marc Van Overschelde (54) bijna wegkwam met de perfecte moord

Moerbeke-Waas Hoe hoofdver­dach­te 15 jaar na de ‘riekmoord’ zelfmoord pleegde, toen DNA-test werd gevraagd: “Hij rolde tijdens verhoren letterlijk over de grond van woede”

22 juli 1984. In de tuin van het landhuis ‘Halfweg’ in de Ledestraat in Moerbeke-Waas wordt het lichaam van de 32-jarige Inge Wovra gevonden. Ze is gruwelijk toegetakeld met een riek. Boven in haar bed ligt één van haar minnaars, meer dood dan levend. Beneden hing al een tijdje een andere minnaar rond die aangifte doet van wat hij aantreft. Hij wordt meteen de hoofdverdachte, waardoor sporen verloren gaan. Nadat blijkt dat hij niét de dader is, raakt de zaak in het slop, tot ze één vingerafdruk vinden. Een reconstructie.

6 januari