“Hij kan niet leven met etiket van koelbloedige moordenaar”: Gentse juwelier die overvaller doodschoot, gaat in beroep

Zijn raadsman, meester Walter Van Steenbrugge, laat weten dat de man niet kan leven met het vonnis. “Het ligt voor de hand dat we beroep aantekenen. Mijn cliënt is eerst buiten vervolging gesteld door de raadkamer omdat hij tijdens de feiten niet over voldoende controlevermogen beschikte. Nadien is hij alsnog door de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling voor de correctionele rechter gebracht. Het is vreemd dat twee rechters zo een uiteenlopende uitspraken doen. Voor mij is het duidelijk dat hij en zijn familie slachtoffer werden van een ongemeen, brutale overval met zware wapens waardoor hij niet meer zichzelf was”, aldus Van Steenbrugge.