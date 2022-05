Hij is er! Kevin De Bruyne maakt samen met vrouw en kinderen opwachting bij KVE Drongen: “Al drie kwartier aan het wachten. Dit willen we niet missen!”

Er staat al heel wat volk op de sterspeler te wachten. Kevin De Bruyne is reeds aangekomen op het toernooi samen met zijn vrouw en twee kinderen. Zijn jongste, Suri, is er niet bij vandaag. Rond half 1 zou hij beginnen aan zijn signeersessie in de tent. Enkel kinderen mogen binnen voor een meet and greet met hun idool. Kim Van Belle en haar zoon Wout (9) uit Baarle staan helemaal vooraan in de rij. “We zijn al drie kwartier aan het wachten. We willen de komst van Kevin echt niet missen.” Momenteel bevindt Kevin zich nog op het veld om de match van de jeugd van Manchester City tegen Genk te volgen.

De KDB cup is dit jaar een enorm succes, aldus voorzitter Patrick Naudts. “Ik verwacht dat we dit jaar de kaap van de 10.000 bezoekers ruimschoots gaan overschrijden. Een absoluut record. We verkochten al zo’n 5.000 online tickets en de voorbije jaren mochten we dat aantal altijd maal drie doen.” Kevin was er in het verleden ook al drie keer bij. “Er zijn Weinigen van dit niveau die tijden maken voor jeugdcompetities. Hij doet méér dan zomaar zijn naam geven aan de cup. Hij zet zich in voor ons evenement.”