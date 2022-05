Hij is er! Kevin De Bruyne maakt fans blij bij KVE Drongen: “Dit shirt komt in kader boven mijn bed!”

DrongenVrijdag was hij al te zien waar het allemaal voor hem begon, en intussen heeft Kevin De Bruyne ook zaterdag zijn opwachting gemaakt bij KVE Drongen. Daar wordt de KDB Cup gespeeld, maar nog voor de eerste bal geraakt is, is het al aanschuiven voor een handtekening.

Er staat al heel wat volk op de sterspeler te wachten. Kevin De Bruyne is reeds aangekomen op het toernooi samen met zijn vrouw en twee kinderen. Zijn jongste, Suri, is er niet bij vandaag. Ondertussen schuiven de kinderen aan voor de signeersesie van Kevin De Buyne. Kim Van Belle en haar zoon Wout (9) uit Baarle staan helemaal vooraan in de rij. “We zijn al drie kwartier aan het wachten. We willen de komst van Kevin echt niet missen.” Momenteel bevindt Kevin zich nog op het veld om de match van de jeugd van Manchester City tegen Genk te volgen.

Volledig scherm Kim Van Belle en haar zoon Wout (9). © Cedric Matthys

Op de KDB cup draait het uiteraard om voetbal. De jeugd van K.A.A. Gent speelt om 13.30 uur tegen FC Barcelona en om 15.30 uur tegen Lille. ‘We hebben daarnet Barcelona zien spelen. Het wordt niet eenvoudig”, zegt hulptrainer Jo Cappelle, “maar we gaan uiteraard alles geven.”

Volledig scherm Jeugdploeg K.A.A. Gent bij KDB Cup. © Cedric Matthys

De KDB cup is dit jaar een enorm succes, aldus voorzitter Patrick Naudts. “Ik verwacht dat we dit jaar de kaap van de 10.000 bezoekers ruimschoots gaan overschrijden. Een absoluut record. We verkochten al zo’n 5.000 online tickets en de voorbije jaren mochten we dat aantal altijd maal drie doen.” Kevin was er in het verleden ook al drie keer bij. “Er zijn Weinigen van dit niveau die tijden maken voor jeugdcompetities. Hij doet méér dan zomaar zijn naam geven aan de cup. Hij zet zich in voor ons evenement.”

Volledig scherm Kevin de Bruyne in de tent bij de KDB Cup op KVE drongen. Hier zal hij later een signeersessie houden. © Photo News

Mauro Goethals (9) uit Drongen is alvast een van de gelukkige fans die een handtekening van Kevin De Bruyne heeft kunnen bemachtigen. Hij had vorige week al kaarten besteld en is nu te voet naar KVE Drongen gekomen om zijn idool te kunnen bewonderen. Na lang aanschuiven bij de signeersessie heeft hij zijn shirt kunnen laten signeren. “Dit shirt ga ik inkaderen en boven mijn bed hangen”, zegt Mauro.

Volledig scherm Mauro Goethals. © Cedric Matthys

Ook Sasha Ramashco is bij de gelukkigen. Hij kwam twee maanden geleden samen met zijn grootouders vanuit Oekraïne naar hier. Zijn ouders zijn nog steeds in hun thuisland.

Volledig scherm Sasha Ramashko. © Cedric Matthys

Volledig scherm Burgemeester met Kevin De Bruyne © Cedric Matthys

Volledig scherm Burgemeester neemt een foto van zijn zoon met Kevin De Bruyne. © Photo News

Volledig scherm Kevin De Bruyne signeert en maakt foto's met fans. © Photo News

Wil jij er vandaag graag bij zijn voor een handtekening van Kevin De Bruyne? Dan kan je je best parkeren op de parking van KVE Drongen of op een grote weide op vijf minuten wandelafstand van de voetbalterreinen. Een dagticket kost 10 euro.

Volledig scherm Kevin De Bruyne met zijn zoon bij de KDB Cup in Drongen. © Photo News

Volledig scherm Kevin De Bruyne met jeugdvoebtalploegen op KVE Drongen. © Photo News

Volledig scherm Kevin De Bruyne begroet fans. © Photo News

Lees ook