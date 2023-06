Voorwerpen vertellen hun verhaal in Gentse dementie-pod­cast ‘Koerier Soevenir’: “We laten je zelf ervaren hoe het is”

Het zit hem in de kleine dingen, die nog een herinnering oproepen. Een radio, een zakmes of een thermos bijvoorbeeld. Die objecten gaan in de podcast ‘Koerier Souvenir’ op reis en zo vertellen ze hun verhaal en laten ze de luisteraar meeleven met dementie. Een warme roadtrip die inspiratie en begrip moet brengen voor personen met dementie.