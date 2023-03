“Hij gaf dat 13-jarige meisje cocaïne in ruil voor seks”: druggebruiker (29) bood vermiste tiener dagenlang onderdak, maar verkrachtte haar

Brand in apparte­ment langs Floraliën­laan in Gent werd wellicht aangesto­ken: één persoon opgepakt

Eén persoon is maandag opgepakt in de nasleep van een brand in een appartement in de Floraliënlaan in Gent. De brandeskundige vermoedt dat het vuur werd aangestoken. Bij de brand raakten twee personen lichtgewond.