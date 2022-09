Hier komt de kabouterdans: student Kick-Off zet Kabouter Plop op de affiche

De Student Kick-Off is in enkele jaren tijd gegroeid van een uit de kluiten gewassen feestje op het Sint-Pietersplein tot een volwaardig festival voor en door studenten. Dat daar af en toe een scheut ironie bij mag, was al duidelijk van bij het begin, toen niemand minder dan Eddy Wally de massa in gang kan zetten. Kabouter Plop mag die epische traditie nu verderzetten. Met ook Camille Dhont op de affiche wordt het (kinder)feest compleet want ook zij zette haar eerste stappen in het mediawereldje in een kinderserie: Like Me.