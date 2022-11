Hier eet je de beste wafels van Gent: “Veel klanten kwamen hier vroeger met hun grootouders, nu met hun eigen kleinkinderen”

GentAls onderdeel van de Week van het Gents deelt een professionele jury elk jaar een ‘Geiwene Foersjet’ uit aan de beste versie van een typisch Gents product. Dit jaar was dat de beste ‘Nerowafel’. Uit de vier inzendingen, werd Hotel de Lourdes in Oostakker verkozen tot de winnaar. Omwille van haar ‘prachtige kleur, fantastische locatie en jarenlange traditie’.

Tijdens de Week van het Gents staat het Gentse dialect een week lang in de schijnwerpers. Eén onderdeel ervan is de uitreiking van de Geiwene Foersjet: een prijs voor een typisch Gents product. Zo werd brasserie Bridge in 2017 tot winnaar verkozen toen de professionele jury op zoek ging naar de beste Gentse stoverij. In 2018 won restaurant Raadkamer met ‘beste Gentse waterzooi’. In 2020 werden de mastellen van Bakkerij Bernard verkozen tot de beste van Gent en in 2021 ging Slagerij Serry aan de haal met de gouden vork toen de jury op zoek ging naar de beste droge worst van Gent.

Dit jaar gingen Luk De Bruyker (Pierke Pierlala), Olly Ceulenaere (chef van restaurant Publiek en voorzitter van de jury), patisserieleraar Hendrik Mesuere, Lieve De Reghel van Tartelief en Eddy Levis (van de Gentsche Sosseteit) samen op zoek naar de beste Brusselse wafel van Gent. “Geen typisch Gents product”, klinkt het. “Maar wel zeer Gents door de Nero-strips van Marc Sleen, geboren in Gentbrugge, die altijd eindigen met een grote hoop wafels.”

Sleen zou dit jaar 100 geworden zijn, Nero bestaat 75 jaar. Daarom zet Stad Gent beide een jaar lang in de kijker, onder meer met de zoektocht naar de beste ‘Nerowafel’ van Gent. In totaal namen vier zaken mee: Cremerie Gérard in de Limburgstraat, Fritz in de Donkersteeg, Pagos in de Volderstraat en Hotel De Lourdes in Oostakker. “We hebben overal topkwaliteit geproefd”, gaf Pierke aan tijdens de uitreiking. “Zodanig dat we even getwijfeld hebben om vier prijzen uit te reiken, maar er moet een winnaar zijn. Een rangschikking maken is onmogelijk, maar de wafels van Hotel De Lourdes staken er toch net bovenuit. Omwille van de prachtige kleur, de fantastische locatie en de jarenlange traditie.”

Volledig scherm Winnaar van de Geiwene Foersjet 2022: Hotel de Lourdes. © Jill Dhondt

Generatie op generatie

Hotel De Lourdes bestaat al sinds 1876. In 1993 namen Katleen de Mey (55) en haar man Rudi Baetslé (59) het over van Katleen haar ouders. “Toen serveerden ze al wafels”, vertelt het apetrotse koppel. “Vandaag hebben we zes wafelijzers in totaal. Met twee ervan kunnen we drie wafels in een keer maken, met twee andere vier wafels per zitting. Er komen hier veel groepen en die zijn vaak gehaast. Dat ze snel bediend worden is cruciaal.”

Het merendeel van de klanten combineert een bezoek aan de grot – dat volgens Rudi evenveel bezoekers ontvangt als het Gravensteen – met een bezoek aan de brasserie. “Veel van onze klanten zijn vaste klanten. Ze kwamen hier vroeger met hun grootouders, nu komen ze met hun eigen kleinkinderen. De meeste reserveren maanden op voorhand een plekje.” Om toch maar te kunnen smullen van de wafels die heerlijk krokant zijn aan de buitenkant en lichter dan lucht aan de binnenkant.

Feestwafeltjes

Met het zesde wafelijzer kunnen Katleen en Rudi enkel kleine, vierkante wafels maken. “Die serveren we bij de koffie op feestjes. Na de zelfgemaakte cake en een chocomousse.” De kleine wafels worden altijd bedekt met poedersuiker. Voor de grotere kunnen de klanten kiezen uit poedersuiker, huisgemaakte slagroom, aardbeien, krieken, ijs en chocoladesaus of een combinatie van verschillende toppings. Heb je ze nog nooit geproefd? Dan is de komende Week van het Gents dé opportuniteit om eens langs te gaan.

