Hier beleef je de winter ten volle: 5 kerstmarkten in Gent die je zeker niet mag missen

Vlaanderen IN BEELD. In de turnzaal, op de schoolban­ken of tijdens het werk: zo keek Vlaanderen nagelbij­tend (maar tevergeefs) uit naar dat eerste doelpunt tegen Kroatië

Tous ensemble: thuis, op het werk of... in de klas. De Rode Duivels knokten donderdag voor een plek in de achtste finales op het WK voetbal en dat zullen de supporters geweten hebben. Van Duivelse dansjes tot een oefenmatch met Sint en Piet: ook nu kleurde Vlaanderen rood om het Kroatische gevaar te bezweren. “Wij laten ons elftal niet in de steek, wat er ook gebeurt.”

1 december