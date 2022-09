Het zotste van de Prinsenhoffeesten: de waanzinnige kinderkoers

Wie dacht dat het Prinsenhof een ‘oude’ buurt is, is fout. Er huist blijkbaar een hoop behoorlijk actief klein grut in de wijk. Er waren alvast heel wat deelnemers voor de ‘waanzinnige kinderkoers’ aan de Sint-Antoniuskaai. Na zowat een uur ‘fietsen pimpen’ werd er ook daadwerkelijk gekoerst. De waanzin bestond er onder meer in dat de deelnemers langs het parcours moesten stoppen om eendjes te vissen of op een piñata te slaan. Er was ook een kleine schans die soms wel en soms niet te gevaarlijk was om over te rijden. En er was een finish ergens middenin het parcours. Het was uiteindelijk niet echt duidelijk wie won, maar dat bleek ook totaal onbelangrijk. Voor wie liever wegbleef van al die zottigheid was er elders in het Prinsenhof uiteraard ook een gezellig terras met een podium. Zondagnamiddag is er nog een grote rommelmarkt in de straten.