“Het zal stil zijn in ons droomhuis zonder jou”: familie, vrienden, leerlingen en collega’s nemen afscheid van Nathalie Lacave (44)

GentFamilie, collega’s, leerlingen, vrienden en kennissen zijn vrijdag in het crematorium Westlede in Lochristi samengekomen om de verongelukte lerares Nathalie Lacave (44) te begraven. Rond haar urne lagen niet alleen bloemen maar ook ballonnen. “Het is bijzonder moeilijk te aanvaarden dat Nathalie er niet meer is. Ze had nog zoveel plannen en dromen. Ze had nog zoveel om van te genieten.”

De mama van drie was dinsdagmorgen 24 augustus op weg met haar fiets naar het Sint-Janscollege om het nieuwe schooljaar voor te bereiden. Via de stadsring R40 zou ze de Bataviabrug oversteken om zo in Sint-Amandsberg te komen. Een tankwagen die aan Dok-Noord in de richting van de Dampoort reed, miste echter zijn bocht en reed in volle vaart het Stapelplein op. Nathalie was op dat moment de baan aan het oversteken via de oversteekplaats. Ze maakte geen schijn van kans en werd gegrepen door de tankwagen.

Quote We hadden net een prachtige zomer achter de rug en plots werd jij ruw van bij ons weggetrok­ken toen je op weg was naar school Echtgenoot Tom

Aanstekelijke lach

Nathalies urne stond vooraan de zaal en was omgeven door bloemen en ballonnen. Aan het aantal aanwezigen tijdens de afscheidsviering was te zien dat Nathalie een graag geziene figuur was. De zaal in het crematorium zat afgeladen vol zodat tientallen mensen moesten blijven rechtstaan. Ook de leerlingen uit de klas waar ze vorig jaar klassenleraar was, waren aanwezig. Uit de getuigenissen van familie, vrienden en collega’s bleek dat ze een vrolijke vrouw was met een aanstekelijke lach. Haar goede humeur straalde af op haar omgeving. Nathalie hield van haar gezin en haar familie, van haar werk als lerares, van festivals en concerten en van de koers. Afgelopen zomer zat ze nog in het zog van de Tour de France en stond ze fier op de foto met Wout Van Aert.

“Het is bijzonder moeilijk te aanvaarden dat Nathalie er niet meer is. Ze had nog zoveel plannen en dromen. Ze had nog zoveel om van te genieten. De dood kent echter geen genade. We gaan proberen om niet enkel verdrietig te zijn, maar ook te denken aan de mooie momenten met haar”, zo sprak de uitvaarleider bij de aanvang van de dienst. Nadien volgden verschillende getuigenissen van familie en vrienden.

“Het zal stil zijn in ons droomhuis”

De toespraak van haar echtgenoot Tom, was bijzonder ontroerend. “Lieve schattie, sinds die zwarte dinsdag ziet het leven er voor ons helemaal anders uit. We hadden net een prachtige zomer achter de rug en plots werd jij bij ons ruw weggetrokken toen je op weg was naar school. Je was op het verkeerde moment, op de verkeerde plaats. Ik heb zes jaar genoten van je lach, je danspasjes, je gedrevenheid als lerares. Je was sociaal, eerlijk, vrolijk en vriendelijk. Je hebt me geleerd om het onbekende tegemoet te gaan. Het zal stil zijn in ons droomhuis zonder jou.”

De dienst eindigde met een gedicht van Toon Hermans.

Waar je ook bent, ‘k zou ‘t niet

weten.

Niet in afstand of tijd te meten.

Maar ik heb je bij me,

diep in mij,

Daarom ben je zo dichtbij.

