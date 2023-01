Het wit konijn in de Koenfeeranse van Pierke? Het was Sas!

De eindejoarskoenfeeranse van Luk De Bruyker, Hubert Van Rietvelde en Jan Gorleer lokte meer dan 10 keren een volle zaal. Pierke en co hielden zich niet in , en hadden het onder meer over Sofie Bracke en het maatjesfestival, het hek op de Blaarmeersen, en de stadsfietsen van ‘Hafsa Ali Baba’. Maar hét hoogtepunt van de show was toch een parodie op het tv-programma ‘The Masked Singer’. 't Spelleke wist een konijnenpak te veroveren dat écht wel leek op het pak waarin Conner Rousseau verstopt zat in de tv-versie. Wie in de Gentse versie zat, bleef een behoorlijk goed bewaard geheim. Nu alle koenfeeranses gespeeld zijn, mogen we het eindelijk zeggen. Het was Sas!

Big steert

Sas van Rouveroij, jarenlang schepen voor Open Vld in Gent, Vlaams parlementslid en voorzitter van de Universiteit is sinds het najaar in pensioen. En hij heeft duidelijk al een nieuwe hobby gevonden. Hij bracht een ‘internationale versie van 't Vliegerke, en dat ging ongeveer zo: “With mijne vlieger, et son big steert, he’s going upweerts, 't es 't ziene weert. I give him kleiwe, vraiment kocket, I have trois bollekes, in my pocket.”