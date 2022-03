Het Wintercircus herleeft: auditorium en olifantenhelling kunnen uit de stijgers

Gent Aantal zedenmis­drij­ven in Gent ligt in 2021 lager dan jaar voordien: “We weten dat er een heel groot dark number is”

Opvallend cijfer in het politierapport dat deze week werd voorgesteld: daarin is het aantal zedenmisdrijven in Gent in 2021 gedaald. “Het gaat uiteraard enkel om de feiten die aangegeven werden bij de politie, en we weten dat er een groot dark number is", zegt de korpschef.

22 maart