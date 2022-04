Het was écht een topeditie: Halfvastenfoor klokt af op 500.000 bezoekers

Een half miljoen bezoekers, na 2 jaar geen Halfvastenfoor. Het is duidelijk dat de Gentenaars hun voorjaarskermis hadden gemist. Het was dan ook al van 2019 geleden, in 2020 werd de foor wel opgebouwd, maar moest ze door de lockdown weer afgebroken worden nog voor de eerste flosh kon worden gevangen. Na zo’n lange afwezigheid blijkt de Halfvastenfoor dus populairder dan ooit, zo bleek de voorbije 3 weken. Misschien was die wel de allerbeste editie ooit, want gemiddeld komen er jaarlijks ‘slechts’ 300.000 mensen langs.