Het STAM in een doos: circus ontplooit zich aan de Watersportbaan voor reizend museumproject

De CoGent-box is een vrij uniek concept. De reizende container moet het erfgoed naar de mensen brengen: je kan er de collectie van het STAM ontdekken in je eigen wijk. Eerder installeerde de CoGent-box zich al in Wondelgem, later is het Tolhuispark nog aan de beurt en uiteindelijk landt de interactieve ruimte in het vernieuwde Designmuseum.