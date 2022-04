Het sneeuwt in Gent, en dat levert meteen mooie beelden op

Gent Nieuwe muurschil­de­ring in park opgedragen aan buurtbewo­ner Agnes (74) en hond Baloe: “Zo sympathiek, dit raakt me wel”

Een nieuwe muurschildering in een park in de Heirniswijk is hartverwarmend. Niet alleen door hoe het eruitziet, maar ook omdat het is opgedragen aan een buurtbewoner, Agnes Van De Velde (74), en haar hondje Baloe. Die twee hadden meteen het hart veroverd van de kunstenaar toen die de muurtekening aan het maken was.

30 maart