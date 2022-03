Het mag weer: 2.350 studenten doen ad fundum op 29ste massacantus

De cantus gaat normaal door in de laatste week van het eerste semester. De reden voor de vertraging: de pandemie, uiteraard. Het is de eerste keer sinds 2019 dat er een editie van de Massacantus doorgaat in Flanders Expo, al werd er vorig jaar wel een alternatief evenement voorzien. Toen zetten 400 bereidwillige commilitones zich in open lucht, maar nu was het tijd voor het echte werk.