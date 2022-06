Het komt er nu toch: 300 nieuwe studentenkamers op campus Heymans

Gent/Wetteren Brusselse politie zoekt Gentse en Wetterse slachtof­fers van dievenben­de

De politie van Brussel-West kon door een doorgedreven onderzoek een dievenbende oprollen die zich gespecialiseerd had in het leegroven van bestelwagens waarin bouw- en computerapparatuur zat. De dieven sloegen ook verscheidene malen toe in Gent en omstreken. De politie vraagt aan slachtoffers van dergelijke inbraken om te kijken of er gestolen spullen van hen tussen zitten.

15 juni