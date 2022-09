Het is definitief voorbij: eerste huis van de Sint-Bernadettewijk is gesloopt, de rest volgt snel

Gent Buurtbewo­ner sleept stad voor vredege­recht omwille van fijnstof­pro­bleem: “Volgende zomer beterschap, of ik eis verbod op Gentse Feesten in Baudelo­park”

De stad kreeg in augustus 2 maanden tijd van buurtbewoner Jürgen Gielen om met een onderbouwd plan te komen voor het fijnstofprobleem in het Baudelopark. Kwam dat er niet, dan zou Gielen naar het vredegerecht stappen. “Ik werd met een kluitje in het riet gestuurd, met een vaag plan over planken en gras. De stad dwingt mij tot verdere stappen.”

29 september