Het graf met ‘galmgaten’ van Georges Martens-Soutteau (1861-1938): “Rijke rechter was als de dood om levend begraven te worden”

Gent Celstraf met uitstel voor vrouw die gehandicap­te zus inschakel­de om 3.000 euro te stelen bij Gentse ondernemer

Een 34-jarige vrouw uit Gent is veroordeeld tot een celstraf van 6 maanden met uitstel en een boete van 400 euro omdat ze haar gehandicapte zus had ingeschakeld om geld te stelen. Dat gebeurde bij Ben van Es van Conkelenberghe, die The Showboat en Buddy Bubble Drinks uitbaat aan de Vrijdagmarkt. “Ze plantte het zaadje in het hoofd van haar zus.”

26 oktober