Het gekste wat de Gentse Feesten te bieden heeft: Zataclan, waar klimaatactivisten u doen bidden tot Watteeuw en kinderen die te laat opblijven naar ‘porno’ moeten kijken

GentDe zottigheden van CirQ, wennen doen ze nooit. Elke keer opnieuw pakken ze tijdens de Gentse Feesten in de Willem de Beersteeg uit met dolkomisch amusement, balancerend op de grenzen van het fatsoen. Kindjes die te laat wakker blijven moeten naar schaars geklede dames op een groot scherm kijken. “De ouder die het eerst de oogjes van z’n kindje afdekt, is verloren.” Welkom op Zataclan.

Ongetwijfeld komt er opnieuw een hele rel over het feit dat kinderen naar porno moeten kijken op Zataclan. “Het is een editie Kinderen Niet Toegelaten", verduidelijkt Xavier Cloet, meesterbrein van de bende. “We starten expres pas om 19 uur. Als we dan na 22 uur tòch nog kindjes spotten op ons plein, dan hebben de ouders het zelf gezocht.” Het hele plein wordt gevraagd om aanwezige kinderen te verklikken, wat uiteraard massaal gebeurt. De koters in kwestie worden voor een groot scherm gezet, en krijgen pornografische taferelen te zien. Eerst nog braaf, en in tekenfilmversie, maar het gaat van kwaad naar erger. “De ouder die het eerst de oogjes van z’n kindje afdekt, is verloren!”

Volledig scherm Kindjes moeten porno kijken op groot scherm, omdat ze te lang wakker blijven © Wannes Nimmegeers

Volledig scherm Nog twee resterende kindjes om porno te kijken op groot scherm © Wannes Nimmegeers

Om dat mee te maken, moet je wel eerst op de site in de Willem De Beersteeg geraken. Zodra je in de buurt komt, word je lastig gevallen door aanklampende klimaatactivisten die ‘een vrije bijdrage’ willen voor het redden van de planeet. Aan de inkom staat een Rad van Fortuin, waar je eigenlijk alleen kan verliezen. Niemand gaat immers voor z'n plezier bidden tot de heilige Anuna of de heilige Philippus. In een tot kerk omgevormd tentje worden klimaatzondaars ook nog eens aangepakt door druïden. Bekeerd worden zal je. Je kan er aflaten kopen voor al je zonder door bijvoorbeeld mee te breien aan de langste geitewollen sok.

Verder op het plein staat uiteraard weer de gekende muur-annex-podium, van waaruit allerlei stunt en onnozelheden worden gecoördineerd. ‘Zotte shit', noemt opperhoofd Xavier het. Het publiek kan bijvoorbeeld stemmen welke rotslechte dj er aan de slag mag. Feestenburgemeester Bram Van Braeckevelt werd verplicht om karaoke te zingen. ‘Het is een Nacht’ zal nooit meer hetzelfde klinken, sorry Marco Borsato. Zataclan heeft ook nog de kleinste discotheek, een hokje mét dj, rookmachine en discobal waar zoveel mogelijk volk tegelijk in gepropt wordt, en vele andere leukigheden. Schrik bijvoorbeeld niet van alcoholcontroles of ‘nuchterheidstests’. Een bezoekje waard? Zeker en vast, maar laat de kinderen voor alle veiligheid toch maar thuis.

Zataclan, elke Feestendag van 19 tot 01 uur in de Willem de Beersteeg.

Volledig scherm Het Rad van Fortuin oordeelt genadeloos © Wannes Nimmegeers

Volledig scherm De tot kerk omgevormde tent waar al uw klimaatzonden u vergeven kunnen worden © Wannes Nimmegeers

Volledig scherm Uw klimaatzonden kunnen u vergeven worden na het bidden tot de heilige Philippus © Wannes Nimmegeers

