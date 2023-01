Het gaat goed met het Vlaams erfgoed, zo goed dat bevoegd minister zelfs aan de toren van de Sint-Baafskathedraal durft te hangen

Het onroerend erfgoed in Vlaanderen verkeert over het algemeen in een goede staat. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Monumentenwacht, een organisatie van de 5 provinciebesturen die al dertig jaar inspecties uitvoert in heel Vlaanderen. 80% van de monumenten die aangesloten zijn bij Monumentenwacht krijgt een goede score, en dat cijfer zit de voorbije jaren zelfs in stijgende lijn. Kerken, kapellen en privéwoningen scoren daarbij opmerkelijk hoger dan kastelen en molens. “Dat komt onder meer omdat we steeds meer investeren in onderhoud”, aldus minister Diependaele, waardoor grote renovaties worden vermeden.” Filip Kints, hoofd van de Monumentenwacht Oost-Vlaanderen, werkt al 27 jaar bij de dienst en merkt het zelf ook. “We merken dat gebreken, ook bij particulieren, worden aangepakt.” Monumentenwacht Oost-Vlaanderen werkt waar mogelijk met hoogtewerkers of een drone, maar niet zelden komen er ook klimtouwen bij te pas. “Alleen zo kunnen we bij echt hoge of moeilijk bereikbare gevels stenen fixeren of weghalen." En dat afdalen van een toren wilde minister Diependaele, ondanks zijn hoogtevrees, ook wel eens proberen. Onder luide aanmoediging van zijn jongste en opvallend mondige zoon Sander liet de minister zich omlaag zakken. “Komt er nog iets van papa, ik wil nog een wafel halen!”