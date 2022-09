Het einde is nabij voor het Mobiel Dienstencentrum. “Personeel- en onderhoudskost te groot”

“Ik heb het opgevraagd, liefst 11.000 mensen heeft het Mobiel Dienstencentrum vorig jaar bediend", aldus Tom De Meester (PVDA). “11.000 mensen, die voortaan hun plan moeten trekken. Alweer een besparing op de kap van de burger. Alles wordt gedigitaliseerd, maar niet iedereen is mee met de computer. Ik ben geen digitale Neanderthaler, maar ook ik moet soms zoeken.” Schepen Sofie Bracke (Open Vld) probeerde nog te verdedigen dat geen enkele andere stad zoveel inzet op digitaliseren van de burgers als Gent, maar schepen Isabelle Heyndrickx (CD&V) gaf grif toe dat het om een besparing gaat. “Er zijn grote onderhoudskosten aan dat voertuig, en bovendien is de personeelskost ervan heel hoog. Er is ook een rijbewijs C nodig om de bus te mogen besturen, dus zijn we ook nog eens beperkt in het aantal mensen dat we met de bus op pad kunnen sturen.” Exit Mobiel Dienstencentrum dus, en dat is meteen één van de ‘zichtbare' maatregelen die de stad moet nemen om het gat van 85 miljoen euro dicht te rijden.