Het dna van zebravissen en je evenwicht testen in VR? UZ Gent pakt uit met gezondheidsfestival voor Dag van de Wetenschap

Het UZ Gent is bij het grote publiek vooral gekend als ziekenhuis, maar op 27 november wordt de campus omgetoverd tot hét epicentrum van de wetenschap. Zo kan iedereen ontdekken welk onderzoek aan de basis ligt van diagnostiek en behandelingsmethoden. Zo kan je dus je evenwicht testen in VR met de ‘GRAIL’, een software die daar speciaal ontwikkeld is om revalidatie makkelijker te maken.

Er worden die dag meer dan 40 activiteiten georganiseerd voor het brede publiek: van een escape room tot workshops, van opendeur in de onderzoeksgebouwen tot lezingen over thema’s als corona, kanker en gezond ouder worden. Er is die dag dus heel wat te beleven en te zien. Ga bijvoorbeeld eens langs in het centrum voor medische genetica en check of jouw nieuwsgierigheid in je genen zit. En worden jouw handen blauw van de kou? Vraag het aan reuma-expert professor Vanessa Smith. Er zijn zelfs enkele tv-sterren te zien, want ook topdokters Piet Hoebeke, Tessa Kerre en Filomeen Harynck werken ‘gewoon’ in het UZ en geven die dag een inkijkje in hun wereld.