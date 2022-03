Het bijzondere liefdesverhaal van de kraanman en de voorbijganger: “Elkaar leren kennen tijdens afscheid van betoncentrale”

GentHet afscheid van de oude betoncentrale aan de Oude Dokken vorig jaar viel Gentenaar Kathleen (44), net als vele van haar stadsgenoten, zwaar. Al kreeg de vrouw er wel het mooiste geschenk voor in de plaats. Dankzij een laatste groet aan het graffiti-paradijs leerde ze immers haar nieuwe vriend kennen. De betoncentrale is intussen geschiedenis, maar de liefde tussen Kathleen en haar kraanman Jonas (33) bloeit nog volop.

Het is nu een jaar geleden dat Gent een icoon verloor. De betoncentrale aan de Oude Dokken werd in 1960 gebouwd en bleef actief tot 2009. Erna groeide het uit tot een waar graffiti-paradijs, met werken van grootmeesters zoals Roa, Bue The Warrior en Cee Pil. Bij de aankondiging van de bouw van een nieuwe woonwijk werd eerst beloofd dat de betoncentrale voor een deel zou blijven. Achteraf bleek dat een te dure onderneming, en dus werd de betoncentrale toch volledig afgebroken.

De laatste weken voor de afbraak kwamen nog massa’s wandelaars langs om een laatste blik te werpen op de iconische silo’s, luchtbrug en graffiti. Ook Gentenaar Kathleen kwam kijken zodra ze het nieuws hoorde. “Dat deed me toch wat: de afgebrokkelde, kleurrijke muren en de grote kraan zien”, blikt ze terug. “Op de fiets naar huis bleef ik er maar aan denken, dus besloot ik om terug te keren. Wanneer ik aankwam, zwaaide ik naar de enige persoon die nog op de werf was en sprak hem aan. Of het hem raakte, zo een gebouw afbreken. Dat bleek het geval. Kraanmannen en emoties, daar had ik toch verkeerde vooroordelen over. Later leerde ik dat Jonas zijn werk met heel veel passie doet. Hij maakt dingen kapot, maar doet dat met de grootste zorg.”

Volledig scherm De oude betoncentrale, een icoon in Gent. © Wannes Nimmegeers

De kraanman en de voorbijganger

Op het einde van de ontmoeting werden telefoonnummers uitgewisseld. Kathleen was nog maar pas begonnen met verlaten sites ontdekken – urbex heet dat – en hoopte dat Jonas haar goede tips kon geven. Elke dag ging ze naar de afbraakwerken kijken aan de Oude Dokken. Ze aten ’s middags samen hun boterhammen op, stuurden berichten en maakten uitstapjes, want Jonas kende effectief goede adresjes. “De eerste zoen volgde een paar maanden later”, herinnert Kathleen zich. “Pas later hoorde ik dat hij me de eerste dag al had zien staan, en hoe blij hij was toen ik terugkeerde en hem aansprak. “

“Het leven bestaat uit een hoop toevalligheden”, gaat Kathleen verder. “Als ik het nieuws over de betoncentrale niet had gezien, als Jonas niet langer had moeten werken, als ik niet was teruggekeerd. Veel als’jes, maar we zijn een jaar verder en hij is er nog steeds, mijn kraanman.”

Volledig scherm Tijdens de afbraakwerken. © Wannes Nimmegeers