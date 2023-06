HERLEES ASSISEN. Ex en moeder van Jurgen D. getuigden op laatste procesdag van de week: “Hij heeft me bij mijn keel gegrepen. Tot ik geen lucht meer kreeg”

ASSISEN LIVE. Vertrou­wens­per­soon Jurgen D. is vernieti­gend over beschuldig­de: “Ik weet eigenlijk niet wie die man is. Ik voel me gebruikt”

Vandaag komen de familie en vrienden van zowel Ilse Uyttersprot (53) als beschuldigde Jurgen D. aan het woord op het assisenproces over de moord op de ex-burgemeester. In voormiddag vertelden de zonen, de moeder en de ex-partner van Uyttersprot over wie zij was en hoe zij de relatie met Jurgen D. zagen. In de namiddag mogen de vriendinnen van Ilse hun getuigenis afleggen.