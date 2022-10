Herdershond Jimmy is even arbeidsongeschikt na operatie

GENT Recordpo­ging geslaagd: Gents Repair Café fixt 106 items in een uur tijd

Een elektrische heggenschaar, een wollen trui, een tiental stofzuigers, fietsen, sandalen en toasters: je kan het zo gek niet bedenken of het lag op een tafel in het buurtcentrum van Sint-Amandsberg. Daar ondernam het Repair Café, samen met de Klusserette en IVAGO, een recordpoging spullen herstellen. Het doel, 100 per uur, is alvast geslaagd.

16 oktober