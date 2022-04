Heraanleg ‘zwart kruispunt’ waar Nikita Everaert (16) stierf eindelijk van start: “Hadden de vorige ministers hun werk gedaan, was mijn dochter nu nog hier”

Drongen “Hartver­war­mend dat zoveel mensen haar nog niet vergeten zijn": 2.000 lopers voor Run for Emilie

Bekerfinale of niet, meer dan 2.000 mensen lopen zondag kilometers in Drongen, voor de Run for Emilie. Geneeskundestudente Emilie Leus werd in november 2009 van de weg gemaaid door een dronken chauffeur. Zij en twee vriendinnen overleefden de klap niet. Sindsdien zet haar familie zich in om alcohol uit het verkeer te weren. “De mentaliteit bij de jongeren is veranderd", zegt vader Vincent Leus.

