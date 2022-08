Heraangelegde Begijnhofdriespark feestelijk ingehuldigd: “Het is een paradijsje geworden”

OOSTAKKER Gele hesjes veroveren zone 30-straat in Oostakker: “Verkeer vlamt hier maar door, we willen geen doden”

Een opvallend zich in de Hollenaarstraat in Oostakker, waar gele hesjes aan hagen, borden en brievenbussen bengelen. Een oproep om je aan de vastgelegde snelheid van 30 km/uur te houden. Door de werken in de Groenstraat en in Lochristi trekt al het verkeer langs deze straat, aan topsnelheid. En dan moet het schooljaar nog beginnen.

