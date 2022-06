Helft van Gentse werven laat opgepompt water door de buurt hergebruiken. “Professioneel hergebruik door bijvoorbeeld boeren mag wettelijk gezien niet”

Gent De Kijk van Kurt: “Maatjes? Nie pleuje, wel neute”

Al sinds mijn eerste column in deze krant verscheen, spreken mensen me op straat aan over hetgeen hen bezighoudt. Iedereen heeft wel iets te klagen over zijn wijk en in elk verhaal is de burgemeester, dan wel één van zijn schepenen, kop van Jut. Sommigen gooien alles op een hoop en besluiten dat die hele politiek onze stad, het land en bij uitbreiding de hele wereld naar de knoppen helpt. “Kurt voor burgemeester”, scandeerde een groepje fans het afgelopen weekend nog op Gentbrugge-kermis. Ik stel mijn minder devote aanhangers en mijn tegenstanders meteen gerust: het ging om een heel klein groepje. Ik zou het Gent ook niet toewensen. De mensen die me aanspreken, voelen zich steevast niet gehoord door het beleid. Ze vinden dat alles ver boven hun hoofden wordt beslist zonder dat er rekening met hen wordt gehouden, en dus ventileren ze op café of tegen mij. Dat ventileren noemen wij in Gent ‘neuten.’ Nu en dan brengt dat geneut iets op, zo bleek toen het stadsbestuur haar beslissing om de Gentse Maatjesfeesten niet te laten doorgaan, terugdraaide. De drogredenen waarmee het stadhuis de vergunning aanvankelijk introk, waren dan ook te gek voor woorden. Eén ervan was dat men de Gentse horeca geen oneerlijke concurrentie wou aandoen. Door mensen met maatjes naar de stad te lokken, nodig je ze juist uit om nog een terrasje te doen. Voor de Gentse horeca-uitbaters die ik ken, zijn maatjes wel het laatste van hun zorgen. Zaken als mobiliteit, terrastaksen en boetes bij het laden en lossen lijken hen iets prangender. Het al dan niet doorgaan van de Maatjesfeesten is ook niet het grootste probleem van de Gentenaar. Het feit dat de stad zomaar lukraak iets afschaft en dat we dat met ons geneut hebben verholpen, heeft eerder een symbolische waarde. En zo eens neuten kan deugd doen.

