Heimwee naar clubs als Fifty Five en Boccaccio? Deze dj’s organiseren reüniefeestje op de Vlasmarkt

GentOnder de noemer Oldskool Ghent brengt organisator Ben Mouling vrijdag 8 april Gentse clubs als de Fifty Five en Boccaccio nog eens tot leven. Dj’s als Mo & Benoelie of Olivier Pieters draaien in de Charlatan aan de Vlasmarkt de muziek van toen. “Ik merkte dat er voor mijn generatie, 40-plussers, niks meer was om uit te gaan”, zegt Mouling.

“Hier aan de afdeling ‘Zuivelwaren’ moet de draaitafel ongeveer gestaan hebben.” David Fouquaert, beter bekend onder zijn dj-naam Benoelie, denkt nog steeds terug aan de Fifty Five als hij door de Match aan de Zuid wandelt. “Ik heb de laatste jaren van de Fifty Five meegemaakt", zegt de inmiddels 52-jarige Gentenaar. “De legendarische Gentse club ging begin jaren ‘90 tegen de grond voor de bouw van het winkelcentrum hier. Nu kom ik hier mijn inkopen doen (lacht).”

Met heimwee denkt David terug aan de tijd van toen. Hij kijkt dan ook uit naar vrijdag 8 april. Samen dj’s als Mo & Benoelie, Josh Lasden en Olivier Pieters haalt hij dan zijn platen nog eens van onder het stof. Een nacht lang draaien ze retromuziek in de Charlatan tijdens het feestje Oldskool Ghent, een initiatief van organisator Ben Mouling.

“Ik merkte dat er voor mijn generatie, 40-plussers, niks meer was om uit te gaan”, zegt hij. “Heel veel mensen van onze generatie zeggen dat ze het ‘eens gaan doen’, een grote reünie organiseren van het clubleven van toen, maar het komt er nooit van. Ik doe het dus wel. We organiseren soortgelijke feestjes in Antwerpen, Leuven en Brussel. Overal ga ik op zoek naar de dj’s van toen.”

"Hier aan de afdeling 'Zuivelwaren' moet de draaitafel ongeveer gestaan hebben", zegt David Fouquaert (rechts in beeld).

Dj's Olivier Pieters (links) en Mike Thompson in de Boccacio. Zij beleefden hun hoogdagen in de club in Destelbergen.

Boccaccio

Naast de Fifty Five krijg je vrijdag ook platen uit onder meer de Boccaccio, die andere legendarische club uit het Gentse te horen. “Vroeger stikte het hier in de streek van de topclubs”, weet Olivier Pieters (55). Hij werd groot in de Boccaccio. “Vaak kwam je dezelfde mensen tegen. We gingen allemaal uit van donderdag tot zondagavond. Het ging er vaak stevig aan toe. Voor de zon opkwam, lagen we niet ons bed.”

Ook de reünie gaat door tot 8 uur ‘s morgens, net als destijds. Al de start het feest bewust om 21 uur. “Ons publiek houdt ervan om er al op tijd in te vliegen”, besluit Mouling. “Ik hoop die avond op een mooie mix tussen jong volk dat sowieso al op de Vlasmarkt rondhangt en de feestvierders van toen.”

Tickets voor Oldskool Ghent kosten in voorverkoop 12,5 euro, en zijn te vinden via de ticketshop van Oldskool Belgium. Meer info via Facebook.

