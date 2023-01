Haveninspecteur krijgt vuistslag van man nadat hij hem aanmaande: “Ik had schrik dat hij mij zou duwen, want ik kan niet zwemmen”

GentEen lid van een Gentse watersportvereniging riskeert een celstraf van één jaar wegens feiten van geweld tegenover een haveninspecteur. Die laatste kreeg een vuistslag in het gezicht, nadat hij de man had aangemaand. “Ik wilde enkel helpen, maar dat werd duidelijk niet geapprecieerd.”

“Ik doe mijn job, waken over de veiligheid van de mensen in de haven, al jaren. Toegegeven, soms verhef ik mijn stem eens of wijs ik met mijn vinger, maar dat is steeds met de bedoeling om anderen te helpen. Maar de beklaagde in kwestie was het daar duidelijk niet mee eens. “Stop met de mensen te ambeteren in hun vrije tijd”, riep hij volgens getuigen naar de haveninspecteur.

De twee kregen een discussie, maar al snel liep het uit de hand. Toch lijkt de beklaagde weinig schuldinzicht te hebben. “Hij kwam agressief naar mij gewandeld vanop de kade. Op dat moment begon ik schrik te krijgen, want ik was ervan overtuigd dat hij mij in het water ging duwen. En ik kan niet zwemmen. Daarom heb ik hem enkele slagen op zijn arm gegeven.”

Getuigen verklaren echter dat het incident helemaal anders verlopen is, en dat het wel degelijk de beklaagde was die geënerveerd en agressief reageerde. “Tijdens de discussie kreeg ik plotseling een vuistslag op mijn oor. Ik was even van mijn melk en heb dan nog wat slagen gekregen.” Volgens het openbaar ministerie zijn de feiten dan ook bewezen. “Met 10 eerdere correctionele veroordelingen en 6 veroordelingen in de politierechtbank is de man niet aan zijn proefstuk toe.” Hij riskeert een effectieve celstraf van één jaar.

