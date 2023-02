Havengebied start eigen Gents-Zeeuws werk- en opleidingscentrum. “Steun in zoektocht naar juiste profielen”

De cijfers tonen meteen de nood aan. “North Sea Port staat voor 102.000 directe en indirecte jobs”, zegt Daan Schalck, CEO van North Sea Port. “De 550 bedrijven in het havengebied zijn steeds op zoek naar medewerkers.” North Sea Port Talent zal bedrijven in de haven helpen om de juiste profielen aan te trekken. Het centrum luistert bij ondernemers welke problemen ze ondervinden om hun vacatures in te vullen en gaat dan op zoek naar geschikte kandidaten uit Vlaanderen, Nederland en daarbuiten. Ook voor de opleidingsnoden van de bedrijven in de haven zoekt het centrum een passend antwoord. Het nieuwe centrum moet daarnaast helpen om het havengebied te promoten als aantrekkelijke werkplek, want voor vele potentiële medewerkers is de haven tot op vandaag nog onbekend terrein. “Ons havengebied is één economische regio en dus ook één tewerkstellingspool", zegt Bram Van Braeckevelt (Groen), schepen van werk. “Omdat daar een landsgrens doorloopt, is het soms complexer dan nodig om mensen aan het werk te helpen. Ik ben dan ook heel fier dat we met partners uit beide landen de handen in elkaar slaan en grensoverschrijdend samenwerken.” Ook de VDAB stapt mee in het project, dat nog dit jaar operationeel moet zijn.