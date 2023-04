Havencijfers voor het eerst in 2 jaar gedaald. “EU-sancties tegen Rusland laten zich voelen”

Krijgt Gent na kwarteeuw nog eens een referendum? “Onze 27.000 handteke­nin­gen zijn binnen”

Het is al geleden van 1999, maar de kans is stilaan groot dat Gent nog dit jaar een referendum krijgt. Niet over het circulatieplan of een nieuwe ondergrondse parking: burgerbeweging ‘Te Duur’ wil de Gentenaar laten stemmen over de verkoop van grond en panden door de Stad Gent. Maar hoe gaat zo’n een raadpleging in zijn werk? En ben je verplicht om te gaan kiezen? Een overzicht in vijf vragen.