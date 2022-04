Hartcentrum van Maria Middelares viert dertigste verjaardag

In 1992 kreeg het Maria Middelares een hartcentrum. Het werd een plek waar de diensten cardiologie van het toenmalige Sint-Vincentiusziekenhuis Gent, het Sint-Vincentiusziekenhuis Deinze en De Honte Ziekenhuis in Terneuzen nauw konden samenwerken. In de dertig jaar die volgden werkten de diensten eraan om hun cardiaal zorgplan te stroomlijnen. “Bovendien zetten we sterk in op hoogtechnologische en innoverende zorg”, vertelt dokter Frank Provenier, diensthoofd cardiologie. “Dat schept elke dag nieuwe mogelijkheden om onze patiënten hoogkwalitatieve zorg te geven en meer levenscomfort te gunnen.”