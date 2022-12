Hardnekkige gamers activeren en langdurig zieken begeleiden : 6 projecten krijgen geld om Gentenaars aan de slag te helpen

GENT‘Hikikomori’ worden ze in Japan genoemd: jongeren die zich volledig terugtrekken uit de maatschappij. Vaak gaat het om hardnekkige gamers, die in dit geval ook niet aan de slag zijn. Het is maar één van de groepen waar via het Arbeidspact geld voor vrijgemaakt wordt. Zes projecten moeten Gentenaars die extra horde doen nemen om toch (opnieuw) op de werkvloer terecht te komen.

Werk zoeken is niet eenvoudig, maar voor sommige mensen is het nog extra lastig. Wat als je lang ziek geweest bent, bijvoorbeeld? Of je hebt zo lang in jezelf gekeerd gezeten dat je eigenlijk niet meer helemaal weet hoe het moet? Ook dan moeten we proberen om mensen naar de arbeidsmarkt te helpen en dus krijgen zes projecten via het Arbeidspact geld om deze groepen mensen een extra zetje te geven. Uit 32 projectideeën werden zes projecten geselecteerd die samen bijna 450.000 euro ontvangen. De projecten lopen van januari 2023 tot en met maart 2025.

Hikikomori

Een eerste project wil zogenaamde ‘Hikikomori-jongeren’ bereiken, een Japanse term voor jongeren, vaak intensieve gamers, die zich volledig terugtrekken uit de maatschappij en niet gekend zijn bij hulpverleners. De vzw Compaan, die focust op het activeren van mensen met onderbenutte talenten, wil die jongeren in Gent eerst lokaliseren om ze daarna te kunnen begeleiden. Daarbij wordt een beroep gedaan op ervaringsdeskundigen die de leefwereld van de jongeren kennen, en ook de ouders worden betrokken in het proces.

Een tweede project, van jeugd- en cultuurhuis de Kazematten en begeleidingscentrum Stappen, wil jongvolwassenen zonder diploma en netwerk, en met beperkte arbeidsattitude op weg zetten naar een job of opleiding in de horeca. De jongeren kunnen daarbij ervaring opdoen in de foyer van de Kazematten. Een derde project, van BeCode vzw, biedt deelnemers een digitale training om sterker naar de arbeidsmarkt te kunnen trekken.

Lang ziek

Drie andere projecten focussen op mensen die uitvallen door ziekte. Het aantal Gentenaars dat langer dan een jaar arbeidsongeschikt is, steeg sinds 2016 immers met 22 procent. Een eerste project, van Weerkracht vzw, organiseert zitdagen in wijkgezondheidscentra voor mensen in precaire sectoren die kampen met psychische of fysieke moeilijkheden.

Bij een tweede project trekt vzw Samen Leven naar de werkvloer om de terugkeer van een medewerker te begeleiden, want het gedrag van collega’s is daarbij cruciaal. Een laatste project, van wijkgezondheidscentrum De Kaai, brengt alle actoren rond een patiënt samen om het aspect werk nog meer mee te nemen in het gezondheidsverhaal.

“Ik kies er bewust voor om de innovatie te laten komen vanuit het middenveld. Zij staan midden in de praktijk, dicht bij de mensen en kennen het werkveld beter dan wie ook. Hun expertise zal ook nodig zijn om met deze doelgroepen aan de slag te gaan: er zijn nog weinig goede praktijken bekend. Daar wil het Arbeidspact nu verandering in brengen”, zegt schepen van Werk Bram Van Braeckevelt (Groen).

