Hallucinant: Gentse Turken verzamelden op 24 uur tijd 10 vrachtwagens aan materiaal. “Nu enkel nog dozen, plakband en stiften nodig, en vrachtwagens”

GentEr heerst een enorme bedrijvigheid in de loods die de Gentse Turken mogen gebruiken. Daar is op 24 uur tijd een hallucinante hoeveelheid aan materiaal ingezameld voor het rampgebied op de Turks-Syrische grens. Honderden vrijwilligers helpen de klok rond om alles te sorteren en in dozen te steken. “Geweldig dat er nog solidariteit bestaat.”

Het lijkt of iedereen er door elkaar heen wemelt, maar er zit wel degelijk een systeem in de werkzaamheden aan de Durmakker in Evergem, vlakbij Wondelgem. Daar hebben de Turkse Gentenaars een loods ter beschikking gekregen, waar ze hulpgoederen inzamelen voor het gebied dat getroffen werd door de aardbeving. Wat ze daar klaarspelen, is te zot voor woorden. Op 24 uur tijd is er materiaal ingezameld waarmee 10 vrachtwagens gevuld kunnen worden.

Sorteren

“We hebben nu inderdaad genoeg gerief", lacht Ösge Özgünes. “We kunnen echt niet meer goederen aanvaarden voorlopig. Wat we wél nog nodig hebben, zijn grote, stevige kartonnen dozen, plakband, en stiften." Het materiaal dat werd ingezameld, zat hoofdzakelijk in plastic zakken, maar zo mag het niet vertrekken, kregen de vrijwilligers te horen. “Dus hebben we nu volk opgetrommeld om alles wat we hebben te sorteren en in dozen te steken, waar duidelijk op staat wat erin zit. Dozen met mannenkleren, dozen met jassen voor kinderen, dozen met dekens, noem maar op.”

Meteen zijn weer tientallen mensen aan de slag gegaan. Ze vormen rijden om gerief door te geven, plooien en plakken dozen, stapelen palletten. Het lijkt alsof iedereen door elkaar heen krioelt, maar er worden wel bergen werk verzet. “Hartverwarmend he, dat er nog zoveel solidariteit bestaat als het echt nodig is”, zegt een man in het passeren. Het valt overigens op hoeveel vrouwen er aan de slag zijn. “Het zijn nu inderdaad vooral vrouwen die anders thuis zitten die hier aan de slag zijn”, zegt Ösge. “De meeste mannen zijn nu aan het werk, en komen in de vooravond naar hier. Want er wordt de hele nacht doorgewerkt.”

Vrachtwagens

Ondertussen groeit de solidariteit. Zo hebben Immo Da Vinci, City Nest en My Trucks de handen in elkaar geslagen om twee vrachtwagens te leveren. “We zagen het artikel op HLN, en wilden helpen", zegt Nicolas De Reuck van Immo Da Vinci. “Dus hebben we contact opgenomen met de vrijwilligers. Zij gaan voor chauffeurs zorgen, want het is best dat die mensen ook Turks praten, zodat ze daar ter plaatse vlot kunnen communiceren. My Trucks levert twee vrachtwagens, en we delen de kosten. Blij dat we toch iets kunnen doen voor die mensen.”

Vrachtwagens, daar zal nog meer nood aan zijn, weten de vrijwilligers in de loods nu al. “Het zal niet eenvoudig zijn om alles tot in de getroffen gebieden te krijgen, de schade daar ter plaatse is echt enorm groot. Maar we doen wat we kunnen, niks doen is gewoon geen optie. Daarom wordt er ook geld ingezameld, via Helping Hands Belgium.”

Wie iets wil bijdragen, kan geld storten op BE34 0688 9900 2390 met vermelding ‘aardbeving’.

