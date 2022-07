Halfweg de Feesten: kwart meer bezoekers dan in 2019, uitgelaten sfeer, minder openbaar vervoer gebruikt

Uitzweten

Dat bevestigt ook de politie aan de hand van cijfers. “Er werden tot nu 62 feestvierders eventjes aangehouden, de meeste voor openbare dronkenschap of verstoring van de openbare orde. In 2019 waren dat er in dezelfde periode 77. In totaal werden bovendien maar 29 voertuigen getakeld tegenover 99 in 2019. Er werden deze Feesten al 329 wildplassers betrapt, evenveel als in 2019, maar toen waren er dus minder bezoekers. We denken echt dat dat enerzijds komt door het warme weer, en de mensen die heel veel uitzweten, maar we hopen ook dat de mentaliteit is veranderd. Er zijn overal gratis toiletten, er is geen reden tot wildplassen.”

Geen mobiliteitsproblemen

Opvallend: veel minder bezoekers komen met de bus of met de tram. In de eerste vijf dagen heeft De Lijn in totaal 110.000 mensen vervoerd, of 18 procent minder dan in de eerste helft van de editie van 2019, toen 134.520 mensen werden vervoerd. “We denken dat de mensen vooral te voet of met de fiets komen", zegt Van Braeckevelt. “We doen een poging om alle fietsen in de Feestenzone te tellen, om te zien of dat klopt.” De bewaakte fietsparkings in de Sint-Michielsparking en het Sint-Lievenscollege zijn voor grote tijdsblokken vaak zowat volzet. Ook de deelfietsen van Donkey Republic werden 2.374 keer gebruikt, waaronder 656 keer op zaterdag 16 juli. Dat is een record voor het bedrijf in Gent. Ook Dott heeft de eerste helft van de Feesten al ruim 1.000 fietsen verhuurd, Baqme ruim 40. Ondanks de drukte zijn er trouwens geen mobiliteitsproblemen. Op de parking en park&rides is er voldoende capaciteit. Tijdens de eerste vijf dagen parkeerden er 17.775 wagens op de parkings binnen de R40 en 4.445 wagens daarbuiten. Zaterdag was de drukste dag met respectievelijk 4.717 en 1.499 getelde wagens.”