Halfuur vertraging na ongeval op Gentse Ring richting Sint-Denijs-Westrem ter hoogte van Blaarmeersen

Bijzonder bezoek in het UZ Gent: muzikanten luisteren naar verhaal van langver­blij­vers en spelen muziekstuk op maat

Opvallend bezoek in het UZ Gent deze week: muzikanten van ‘Sounds For The Soul’ gingen langs bij patiënten die langdurig in het ziekenhuis verblijven om naar hun verhaal te luisteren. Erna brachten ze een muziekstukje op maat.