Hakan (29) opent moderne kleermakerswinkel in centrum Gent: “Mannen willen weer meer investeren in kwalitatieve, gepersonaliseerde kledij”

GentDe kleren maken de man, dat weet Hakan Can (29) als de beste. De geboren en getogen Gentenaar heeft pas een nieuwe winkel geopend op de Nederkouter met kostuums (maar ook broeken, hemden, knitwear en mantels) op maat. “Ik kan een man van kop tot teen kleden, als hij dat wil. Het belangrijkste is dat hij zich goed voelt in zijn kleren.”

Hakan studeerde handelswetenschappen, maar zijn passie voor mode kreeg al snel de bovenhand. Een kleine vijf jaar werkte hij in een gerenommeerde kostuumwinkel in Gent, tot hij zijn eigen label begon: Atelier Acàn. “Daarmee maak ik herenkledij op maat. Vooral kostuums, maar ook broeken, hemden, blazers en mantels. Alles om de moderne man te kleden.”

Een jaar lang werkte Hakan vanuit een atelier in Sint-Denijs-Westrem, dat hij met een vriendin deelde. Afgelopen weekend opende hij zijn eigen winkel in het centrum van Gent. Een slimme zet, aangezien er amper nog winkels zijn waar ze kostuums op maat maken, terwijl er wel nog veel vraag naar is. “Mannen blijven kostuums nodig hebben voor trouwpartijen, feesten, evenementen, op het werk”, aldus Hakan. “Maar ik merk ook dat mannen terug meer willen investeren in kwalitatieve, duurzame, gepersonaliseerde kledij.”

Politici en voetballers

Daarom neemt Hakan graag zijn tijd met klanten. Samen met hen kiest hij een stof uit (van een Italiaans of Brits stoffenhuis) en bepaalt hij de snit van het kostuum. Bovenop de opmetingen, neemt dat zo’n anderhalf uur in beslag, daarom is het aanbevolen om een afspraak te maken. “Ik heb een heel persoonlijke aanpak. Ik luister naar de klant, maar ik geef ook graag mijn eigen inbreng. Zo kunnen we er samen wat moois van maken.”

Volledig scherm Atelier Acàn © Louise Derycke

Elk type man is welkom bij Hakan: van jong tot minder jong. De Gentenaar is nog maar een jaar bezig, maar er zijn al redelijk wat politici en voetballers die hun weg naar hem gevonden hebben. Net omwille van die persoonlijke, maar moderne aanpak. “Mensen denken nog vaak dat kostuums heel klassiek, heel stijf moeten zijn. Voor mij mag het allemaal wat losser. Ik ga een kostuum al snel eens combineren met sneakers of een polo. Het belangrijkste is dat mijn klanten in de spiegel kijken en zich goed voelen in mijn pak, dat ze zelfvertrouwen uitstralen.”

Quote Mensen denken nog vaak dat kostuums heel klassiek, heel stijf moeten zijn. Voor mij mag het allemaal wat losser. Ik ga een kostuum al snel eens combineren met sneakers of een polo Hakan Can

Heb je interesse om langs te komen? Dan maak je best een afspraak. In de winkel hangen enkele mantels, kostuums en pulls uit, maar Hakan werkt vooral op bestelling. Om overconsumptie tegen te gaan. Op pulls hoef je maar een week te wachten nadat je bent langsgeweest, op een kostuum 4 tot 5 weken. “Heb je enkel een das of een strik nodig, dan kan je altijd gewoon eens binnenspringen”, zegt Hakan nog. “Om de winkel te leren kennen ook.” De kans is groot dat je even wil blijven: Atelier Acàn zit dan wel in een drukke straat, je komt er volledig tot rust. Mede dankzij de inrichting, vooral door Hakan.

Atelier Acàn, Kortrijksepoortstraat 122, 9000 Gent.

Volledig scherm Atelier Acàn © Louise Derycke

LEES OOK

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.