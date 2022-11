Haastige bestuurder rijdt 60 km/u te snel voorbij wegenwerken R4

Gent Bubbelthee-bar geopend in Veldstraat: “De populari­teit van het drankje is enorm gestegen”

Tijdens het shoppen in de Veldstraat kan je vanaf nu stoppen in de Bubble Bar. Zoals de naam doet vermoeden kan je hier allerlei soorten bubbelthee, ijsgekoelde of hete gezoete thee met melk, proeven. Een hype die is overgewaaid vanuit het Oosten.

29 november