“Haar ridder op het witte paard bleek een monster”: ziekelijk jaloerse en agressieve man (24) riskeert 4 jaar cel voor extreem partnergeweld

K.B., een 24-jarige jongeman uit Gent, mishandelde zijn partner zodanig dat ze in het ziekenhuis belandde en vier maanden werkonbekwaam was. Het 24-jarige slachtoffer, dat nog steeds last heeft aan het oog, was bijzonder moedig en nam ook het woord in de rechtbank: “Hij is een duivel zonder hart”. En de man..... die minimaliseerde de feiten, tot zichtbaar ongenoegen van de rechtbank.